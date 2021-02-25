Хабиров ввел карантин по бешенству на личном хозяйстве у единственного жителя

Сельчанину запретили вывозить животных за пределы карантинной зоны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров ввел карантин на личном хозяйстве жителя деревни Узыбаш Благоварского района – там возник очаг бешенства. Соответствующий указ, датированный еще 19 февраля, сегодня был опубликован на портале правовой информации.

На карантинной территории, согласно документу, запрещено проводить выставки домашних животных, торговать ими и вывозить их. Управлению ветеринарии Башкирии Хабиров поручил ликвидировать очаг бешенства.

Контроль за исполнением указа главы республики должен обеспечить министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.