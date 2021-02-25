В Башкирии при пожаре в жилом доме погибла пожилая пара

фото: МЧС РБ

В поселке Ангасяк Дюртюлинского района Башкирии при пожаре в бревенчатом доме погибли два человека. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Тревожный вызов на пульт службы спасения поступил 25 февраля в 5:50. Сообщалось о пожаре в одноэтажном доме по улице Пролетарской.

По прибытии на место происшествия сотрудники МЧС и пожарная команда сельсовета сразу же принялись тушить огонь. Всего было привлечено 19 человек и семь единиц техники. Пожар удалось локализовать в 6:35, открытое горение ликвидировать в 6:45.

– К сожалению, в результате пожара погибло два человека: мужчина, 1956 года рождения и женщина, 1960 года рождения, – передали в МЧС.

В причинах и обстоятельствах пожара разбираются дознаватель и следственно-оперативная группа.