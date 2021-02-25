В Башкирии в 2020 году число изнасилований выросло почти в два раза

В Башкирии девочку на протяжении трех лет насиловал дядя. Следователи выявили 322 эпизода

В 2020 году в Башкирии было зафиксировано 317 случаев изнасилования. Это на 188% больше, чем годом ранее – тогда было совершено 110 подобных преступлений. Об этом со ссылкой на данные главного следователя республики Дениса Чернятьева пишет UfacityNews.ru. По словам руководителя правоохранительного ведомства, в регионе на 17% также выросло и количество насилий сексуального характера в отношении детей.

Чернятьев отметил, что показатели выросли из-за того, что в 2020 году следователи раскрыли две серии изнасилований. В одном случае девочку на протяжении трех лет насиловал дядя – здесь подтверждено 322 эпизода. В другом деле мужчина продолжительное время принуждал к сексу падчерицу – зафиксировано как минимум 118 эпизодов. Согласно закону, по каждому случаю по отдельности возбуждалось уголовное дело, без учета этих серий число изнасилований в 2020 году было бы меньше, объяснил Чернятьев.