Власти Башкирии заплатили 88,2 млн рублей за недостроенный ФОК

фото: макет ФОКа в селе Шаран

Управление капитального строительства Башкирии из регионального бюджета выплатило фирме «Мега Строй Монтаж» 88,2 млн рублей за строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа) в селе Шаран, хотя объект до сих пор остается не законченным. Об этом сообщило республиканское Управление Федеральной антимонопольной службы.

Как следует из заявления надзорного ведомства, между управлением строительства и подрядчиком был заключен контракт на строительно-монтажные и пусконаладочные работы на 113,5 млн рублей. Возведение ФОКа проводилось в рамках программы «100 объектов к 100-летию Республики Башкортостан». Тем не менее по сей день здание никак не используется.

– Согласно представленной информации работы выполнены в объеме 88 233 307, 83 руб. и оплачены 88 233 307, 83 руб, – передали в ФАС. – Внеплановой проверкой установлено, что согласно акту приемки выполненных работ и справки о стоимости работ и затрат, выполненные работы оплачены в полном объеме. Между тем, установлено, что часть работ фактически не выполнена.

В ФАС перечислили, какие именно работы подрядчик не завершил до конца: устройство и монтаж кровли, установку дверей и витражей, прокладку наружной теплосети и отопительную систему.

– Такие действия свидетельствуют о приемке, а в дальнейшем и об оплате фактически не выполненных объемов работ, – заключили в ведомстве.

Материалы проверки переданы в структурные подразделения УФАС по РБ. Там намерены принять меры антимонопольного реагирования в отношении заказчика (Управления строительства РБ) и исполнителя («Мега Строй Монтаж») госконтракта.