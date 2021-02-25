Число жертв коронавируса в Башкирии достигло 265 человек

236 ковид-положительных пациентов лежат в больницах
Фото: ИВАНОВА Диана
В Башкирии за прошедшие сутки от коронавируса скончались еще три жителя. Общее число жертв инфекции достигло 265 человек. Об этом 25 февраля сообщил региональный оперштаб.
С начала пандемии в республике зарегистрировано уже 28 165 случаев COVID-19 (+141 за прошедшие 24 часа). По выздоровлению выписано 22 332 человека (+234).
Прямо сейчас коронавирусом болеют 5 568 жителей Башкирии, 236 из них находятся на госпитализации, а 5 332 переносят инфекцию в легкой форме на самоизоляции.