Число жертв коронавируса в Башкирии достигло 265 человек

236 ковид-положительных пациентов лежат в больницах Фото: ИВАНОВА Диана

В Башкирии за прошедшие сутки от коронавируса скончались еще три жителя. Общее число жертв инфекции достигло 265 человек. Об этом 25 февраля сообщил региональный оперштаб.

С начала пандемии в республике зарегистрировано уже 28 165 случаев COVID-19 (+141 за прошедшие 24 часа). По выздоровлению выписано 22 332 человека (+234).

Прямо сейчас коронавирусом болеют 5 568 жителей Башкирии, 236 из них находятся на госпитализации, а 5 332 переносят инфекцию в легкой форме на самоизоляции.