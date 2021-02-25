Появилось содержание пугающего послания, из-за которого в Уфе эвакуировали 12 тысяч школьников и чиновников

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В Уфе утром 24 февраля из десятков школ и здания мэрии были эвакуированы тысячи человек. На электронную почту учреждений пришли анонимные сообщения с угрозами о минировании. По данным источника «КП-Уфа» в правоохранительных органах, эвакуация проводилась в 36 школах. Всего на улицу было выведено почти 13,7 тысячи человек, более 12 тысяч из которых – дети. Со стороны полиции в оперативных действиях участвовало 97 сотрудников. При обследовании зданий никаких взрывных устройств найдено не было.

Как рассказал собеседник, «анонимки» в 10:29 были разосланы по школам. У всех сообщений было одно и то же содержание. Автор утверждал, что в учебных заведениях заложено от девяти до 21 самодельных бомб с таймерами, которые якобы должны взорваться через 2 часа. Чтобы этого не случилось, он требовал оставить треть учеников в здании и «раздобыть 3 млн» рублей. Неизвестный также заявил, что «будет хуже», если его попытаются обмануть, и он знает адреса сотрудников администрации школ.

Спустя примерно час угроза о минировании от анонима поступила на почту уфимской мэрии. Администрации города он дал больше времени, чем школам, – восемь часов. У властей он вымогал всё те же 3 млн рублей. В конце сообщения преступник написал, что «надеется на сообразительность» чиновников.

После того как правоохранители выяснили, что никаких опасных устройств ни в школах, ни в администрации нет, следственный отдел полиции возбудил уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Теперь угрозыск пытается вычислить злоумышленника.