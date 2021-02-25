В Башкирии в подвале нашли вмерзшее в лед тело женщины

В Башкирии в подвале наткнулись на вмерзшее в лед тело женщины

В Башкирии полицейские обнаружили в деревенском доме тело женщины, вмерзшее в лед.

Как стало известно редакции «КП-Уфа» от собственного источника, в праздничный день 23 февраля в одном из домов в селе Шафраново полицейские обнаружили тело 68-летней женщины. Самое жуткое в этой истории обстоятельства, при которых нашли погибшую – труп был покрыт слоем льда и находился в подвале частного домовладения.

Сейчас стражи порядка устанавливают, что на самом деле было причиной гибели женщины. Не исключается, что смерть имеет криминальный характер.

Напомним, что 24 февраля Радий Хабиров поручил министру ЖКХ Башкирии Борису Беляеву разобраться с коммунальной аварией в селе Шафраново. Днем в среду сотни людей остались без водоснабжения из-за аварии на местной насосной станции.