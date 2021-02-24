13-летняя школьница из Башкирии устроила секс-встречу с любовником прямо в подъезде

На допросе у следователя мужчина дал признательные показания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В башкирском городе Благовещенске 13-летняя школьница вступила в половую связь с 29-летним мужчиной. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Об интимной связи девочки и ее взрослого кавалера стало известно минувшей ночью, 23 февраля. Соответствующий рапорт в дежурную часть полиции подал сотрудник уголовного розыска.

Как удалось установить следственно-оперативной группе, школьница «добровольно вступила в половую связь» с мужчиной в два часа ночи 21 февраля. Это произошло в подъезде общежития.

Подозреваемого в «половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» задержали и доставили в следственный комитет. На допросе он дал признательные показания. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.