МЧС Башкирии предупредило об экстремальном морозе и низовой метели

Морозная погода в Башкирии усугубится низовой метелью Фото: Олег УКЛАДОВ

МЧС Башкирии опубликовало штормовое предупреждение на грядущую ночь 25 февраля. По данным ведомства, в республике ожидается сильный мороз – до -38°. Ночью по юго-востоку региона пройдет низовая метель.

– При низовой метели происходит перераспределение ранее выпавшего снега. Опасность для населения заключается в заносах дорожного полотна, населенных пунктов и отдельных зданий. Зачастую происходит снижение видимости на дорогах, – пояснили в аварийном ведомстве.

Тем временем Башгидромет сообщает, что днем 25 февраля существенных осадков не прогнозируется, а северо-восточный и юго-западный ветра будут умеренными. Температура воздуха повысится до -19,-24° (до -14° в горных районах).