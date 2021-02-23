Жителя Башкирии уличили в развратных действиях с собственной малолетней дочерью

Фото: Рустем Ахунов

На днях 19-летняя жительница Ишимбая в беседе с сотрудником полиции рассказала, что сожитель ее матери недавно надругался над собственной дочерью, которой тогда не было и десяти лет. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, по словам девушки, безработный отчим совершил развратные действия сексуального характера еще в июне 2019 года. Страшная правда открылась толь после того, как падчерица решилась поговорить с полицейскими.

По словам собеседника, мужчину задержали и доставили в следственное управление следкома по Башкирии в Ишимбае. Известно, что обвинения в 50-летнему мужчине пока не предъявлены: следователи продолжают разбираться в обстоятельствах дела.