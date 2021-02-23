В Башкирии на одном участке трассы Уфа – Оренбург произошла серия массовых ДТП

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Сегодня, 23 февраля, на трассе Уфа-Оренбург в Аургазинском районе Башкирии произошла серия массовых автомобильных аварий. Из-за метели и плохой видимости в районе села Толбазы на 80 километре трассы столкнулись как минимум 15 автомобилей. Как сообщает ГИБДД по Башкирии, речь идет о нескольких ДТП на километровом участке дороги.

На данный момент известно, что всего произошло шесть столкновений, в каждом из которых участвовали по два или три автомобиля. Все транспортные средства получили механические повреждения – за медицинской помощью пока никто не обращался. На месте работают сотрудники ГИБДД по Башкирии и другие экстренные службы.

Серия массовых аварий спровоцировала гигантскую пробку на этом участке дороги. Известно, что массовые ДТП произошли в условиях плохой видимости и гололедицы.