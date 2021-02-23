В Башкирии нетрезвый водитель сбил пешехода на сельской дороге

Фото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии

В минувший понедельник, 22 февраля, в Мишкинском районе Башкирии 28-летний водитель за рулем «Лада Приора» сбил 35-летнего жителя Уфы. Авария произошла поздно ночью на улице Ленина в деревне Новоакбулатово. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП он получил различные травмы и был госпитализирован в ближайшую больницу.

Как отметили в дорожной полиции, водитель «Лада Приора» находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас сотрудники республиканской Госавтоинспекции начали разбирательство инцидента.

По данным ГИБДД по Башкирии за прошедшие сутки на дорогах республики произошло шесть автомобильных аварий, в которых пострадали шесть человек. Сотрудники дорожной полиции выявили более 1200 нарушений ПДД и задержали 55 нетрезвых водителей.