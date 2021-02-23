Стало известно насколько в Уфе в прошлом году был загрязнен воздух

В 2020 году в Уфе каждый месяц фиксировали превышение вредные веществ в воздухе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Уфе на протяжении всего 2020 года уровень загрязнения воздуха был «повышенный», сообщает издание UfacityNews.ru со ссылкой на данные Башгидрометцентра. Как выяснилось, в прошлом году допустимые концентрации примесей были превышены в среднем в два-четыре раза.

В начале прошлого года в Уфе наблюдалось три случая превышения ПДК вредных веществ в атмосфере. Как пишет издание UfacityNews.ru, один раз в воздухе обнаружили превышение по сероводороду в 4,3 раза и дважды по этилбензолу в 2,5 раза.

За февраль и март 2020 года в воздухе над Уфой обнаружили 12 случаев превышения допустимых норм. Семь раз по диоксиду азота - каждый раз ПДК было больше в 1,7 раз. Дважды фиксировали превышения по сероводороду по 2,8 ПДК, по одному разу по оксиду углерода (1,1 ПДК), хлорбензолу (1,2 ПДК), этилбензолу (1,5 ПДК).

В следующие три месяца уровень загрязнения атмосферы также был повышенный. В апреле фиксировали шесть случаев превышения ПДК по вредным веществам, а в мае еще четыре.

Самым «грязным» воздух над Уфой был в октябре 2020 года. Тогда специалисты зафиксировали 23 случая превышения допустимых норм. 12 раз превышения ПДК фиксировались по изопропилбензолу (4,6 ПДК), шесть раз по сероводороду (6,9 ПДК), трижды по этилбензолу (ПДК выше в 9 раз) и дважды по «взвешенным веществам» (1,6 ПДК), пишет издание UfacityNews.ru.