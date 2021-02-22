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Житель Башкирии лишился 55 тысяч рублей при попытке купить мотоцикл

50-летний мужчина попался на уловку мошенников
Эльвина АПАРИНА
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Продавец отметил, что байк поврежден после аварии, поэтому цена такая низкая.

Продавец отметил, что байк поврежден после аварии, поэтому цена такая низкая.

50-летний житель Туймазов попался на уловку мошенников при покупке мотоцикла. У него обманом забрали 55 тысяч рублей.

Как рассказали в МВД республики, заявитель нашел объявление в интернете и позвонил – продавец якобы предлагал японский мотоцикл за 55 тысяч рублей. Он отметил, что байк поврежден после аварии, поэтому цена такая низкая.

- Покупатель согласился на сделку. Владелец мотоцикла попросил перечислить всю сумму сразу. Туймазинец выполнил его просьбу и перевел деньги, а затем связь с абонентом прервалась. Свою покупку мужчина так и не получил. После этого он обратился в полицию, - рассказали в пресс-службе.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, полицейские ведут розыск преступника.

Криминал