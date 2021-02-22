29-летний житель Башкирии с ножом напал на родителей

В отношении нерадивого сына возбудили статью 119 УК РФ (угроза убийством), расследование уголовного дела продолжается.

В Стерлитамаке 29-летний мужчина устроил бойню в доме своих родителей, за что был задержан на пять суток.

Как рассказали в МВД республики, весь день гражданин употреблял дома алкоголь. Родители, избегая конфликтов с ним, ушли на кухню, где готовили еду. Однако молодой человек все же начал проявлять агрессию – сначала ударил мать по голове несколько раз, затем схватил нож, ударил им свою мать в руку и стал угрожать убийством.

Отец дебошира был после болезни и с трудом передвигался по квартире, он заступился за супругу, но и его злоумышленник успел порезать по лицу.

Несчастные выбежали в подъезд все в крови и в домашней одежде. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которых вызвали соседи.

- В отношении задержанного возбуждено административное производство по статьям 6.1.1. и 19.3 «Побои» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». По решению суда гражданин арестован на 5 суток, а также оштрафован на 5 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.

Помимо этого в отношении нерадивого сына возбудили статью 119 УК РФ (угроза убийством), расследование уголовного дела продолжается.