15-летнюю девушку уличили в сексе прямо возле школы в Башкирии

В данный момент парень уже дал признательные показания, решение по делу на сегодняшний день не принято.

В отдел полиции Мишкинского района Башкирии обратилась 45-летняя женщина с заявлением о том, что уличила свою 15-летнюю приемную дочь в сексе с молодым человеком. Об этом сообщил собственный источник "КП-Уфа".

Со слов заявительницы, все произошло еще 19 декабря прошлого года прямо у школы села Новотроицкое – несовершеннолетняя вступила в половую связь с 18-летним парнем в «Ладе Гранте» по обоюдному согласию.

В данный момент парень уже дал признательные показания, решение по делу на сегодняшний день не принято.