Поиски уехавшего на машине 19-летнего парня из Башкирии закончились трагедией

Погибший числился без вести пропавшим.

19 февраля в селе Бураево в автомобиле ВАЗ-2109 был обнаружен труп 19-летнего парня.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», молодой человек покончил с собой. С места ЧП полицейские изъяли предсмертную записку, бутылку из-под водки, телефон, сигареты и кабель для зарядки. Что послужило причиной такого страшного поступка, не уточняется.

Отметим, что погибший числился без вести пропавшим. Он исчез 18 февраля – сел в автомобиль и уехал. Встревоженные родственники обратились в полицию, к сожалению, поиски завершились трагично.

Подробности выясняются.