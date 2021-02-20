Когда отступят сильные морозы в Уфе, рассказали синоптики

К середине марта в Уфе обещают нулевую температуру Фото: Алексей ФОКИН

В Башкирии продолжают лютовать сильные морозы. По ночам в столице республики Уфе температура воздуха падает ниже -30°, кое-где «Башгидромет» обещает и вовсе -37°. В дневное время суток также сохраняется холодная погода: -20, -25°. Следующая неделя, по данным синоптиков, не сулит никаких изменений.

Хоть какого-то потепления стоит ожидать ближе к марту. За два дня до наступления весны – а это 27 февраля – температура в башкирской столице поднимется до -13°. На следующий день – до -8°. 1 марта будет снежным, но теплым: -3°. В целом первая половина весеннего месяца выдастся достаточно прохладной, снежной и бессолнечной. Ближе к середине марта установится нулевая температура, следует из предварительного прогноза на портале Gismeteo.