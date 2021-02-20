«Башавтотранс» принял пожелание «доброго времени суток» за обращение и заявил, что проведет проверку

фото: glavarb.ru

Служба поддержки государственного перевозчика «Башавтотранса» принимает обращения пассажиров не только по телефону, но и в социальных сетях. Чаще всего оператор отвечает на жалобы клишированными фразами вроде «обращение принято», «проведем проверку». И 17 февраля эта стандартная система отписок привела к курьезной ситуации.

Пользователь из башкирского города Салавата Радик Р. написал в официальную группу «Башавтотранса» «ВКонтакте» короткое сообщение – «Доброго времени суток». В ответ на простое пожелание пресс-секретарь компании Ксения Кравченко отрапортовала, что «обращение направлено руководству филиала для проведения проверки».

скриншот с vk.com

Первым внимание на это обратило сообщество «Общественный транспорт Башкортостана» в фейсбуке.

– Это просто пять, – прокомментировал администратор паблика.

Под его постом один из пользователей отметил, что, скорее всего, изначально обращение состояло из нецензурной брани, и оператору пришлось отредактировать его до трех слов.