Числившегося пропавшим без вести уфимца нашли мертвым в лифтовой шахте

фото: "Лиза Алерт"

В Уфе днем 18 февраля без вести пропавшим был объявлен 57-летний уфимец Рахим А. Из заявления, оставленного в полиции, следовало, что мужчина ушел со стройки многоэтажного дома, где трудился разнорабочим, после чего перестал выходить на связь.

Как выяснилось на следующий день, на самом деле он не покинул объект, а провалился в лифтовую шахту. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.

Мертвого мужчину из шахты вытащили спасатели // фото: УГЗ по Уфе

– Вчера, в 17:15 […] поступила информация о том, что в лифтовой шахте строящегося дома обнаружено тело рабочего. Самостоятельно извлечь погибшего не представляется возможным: мужчину завалило строительным мусором и лесами, и существует угроза дальнейшего обрушения и падения в шахту. Для оказания помощи на место направили спасателей, – передали в УГЗ.

Сотрудники аварийной службы достали из шахты погибшего при помощи альпинистского снаряжения. Тело было передано полиции. Сейчас в причинах и обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы.