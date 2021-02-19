В Башкирии водитель из Самары застрял на ночной трассе без бензина в баке

У водителя закончился бензин Фото: Олег УКЛАДОВ

Минувшей ночью водитель грузовой ГАЗели из Самары застрял на трассе Уфа-Белорецк в Башкирии без бензина в баке. На помощь мужчине пришли спасатели. Об этом сообщил Госкомитет РБ по ЧС.

- Все попытки автомобилиста привлечь внимание к своей проблеме на трассе оказались безуспешными, - передали в пресс-службе аварийного ведомства. - Тогда он обратился за помощью в экстренные службы.

Спасатели отогрели замерзшего мужчину и сопроводили его до автозаправки. Там он смог завести машину и продолжить путь.