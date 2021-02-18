В уфимской больнице 14-летнему мальчику сделали уникальную операцию

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В урологическом отделении Республиканской детской клинической больницы в Уфе 14-летнему пациенту провели уникальную операцию по коррекции врожденного порока развития почки. Во время процедуры использовалась роботическая техника. Об этом сообщило региональное министерство здравоохранения.

Операцию 17 февраля провели врачи РДКБ и клиники БГМУ. Руководил ими профессор Валентин Павлов.

Данная операция выполняется впервые в нашей республике у ребенка и это прорыв в области детской хирургии. Использование роботической техники выводит нас на новый уровень, благодаря малоинвазивности, высокой точности вмешательства и сокращения времени, – рассказали в Минздраве.

Как пояснили в ведомстве, у ребенка во время медосмотра был выявлен гидронефроз – заболевание почек, которое можем привести к атрофии их тканей. Операция ему требовалась в срочном порядке. Сейчас – после хирургического вмешательства – мальчик находится в реанимации под наблюдением детского уролога. Когда послеоперационный период закончится, его переведут в обычное отделение.