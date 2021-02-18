В Уфе коммунальщик сорвался с крыши дома и погиб

фото: СК РБ

Сегодня, 17 февраля, работник управляющей компании сорвался с крыши 4-этажного жилого дома и погиб от полученных травм. Коммунальщик очищал от снега кровлю здания, располагающегося по улице Мира. Об этом сообщил Следственный комитет, который сейчас устанавливает обстоятельства гибели 30-летнего мужчины. Доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей о нарушении правил безопасности.

– В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая документация в управляющей компании, опрашиваются очевидцы и другие работники, – передали в СК.

По итогам проверки следователи дадут оценку действиям лиц, ответственных за соблюдения правил безопасности.