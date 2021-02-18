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МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за ветра и метели

На дорогах ухудшится видимость
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Во время метели спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном авто

Во время метели спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном авто

Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие сутки на территории Башкирии прогнозируется сильный ветер и метель. Об этом 18 февраля предупредило региональное МЧС.

Со ссылкой на данные Башгидромета спасатели сообщают, что сегодня вечером и завтра в течение дня ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах выпадет небольшой снег, по юго-востоку пронесется метель. Там же обещают сильный северный ветер – с порывами до 18 метров в секунду.

– Температура воздуха ночью -19,-24°, при прояснениях -28,-33°, днем -13,-18°, – добавили в МЧС.

Кроме того, при метели на автодорогах сократится видимость – до 500-1000 метров. В таких условиях спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на авто.