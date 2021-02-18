В Башкирии разыскивают парня за секс-связь с 15-летней девочкой

В Башкирии разыскивают молодого человека, вступившего в половую связь с школьницей.

Пикантная история произошла в Зилаирском районе Башкирии. 15-летняя девочка во время беседы с сотрудниками уголовного розыска неожиданно заявила, что занималась сексом с двумя парнями 22 и 25 лет в конце 2020 года. Стражи порядка решили разыскать граждан, вступивших в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет.

Вскоре один из парней сам явился в местное отделение полиции. Второго парня сейчас разыскивают.

Вполне вероятно, что молодых людей могут привлечь к ответственности. Силовики решили пока не возбуждать уголовное дело.