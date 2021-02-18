Жители башкирского города нашли в ведре с картошкой ядовитую гадюку

фото: "Выбор"

Жители башкирского города Салавата обнаружили ядовитую гадюку в ведре с картошкой, принесенном из гаражного погреба. Об этом сообщило местное издание «Выбор».

Страшную находку 14 февраля сделали хозяева квартиры дома №21 по улице 30 лет Победы. Сначала они обратили внимание на странное поведение кошки, которая очень бурно реагировало на ведро картофелем. Когда жильцы стали смотреть, что там внутри, то увидели змею. Они тут же вызвали к себе спасателей. Вызов приняла пожарная охрана.

Когда сотрудники аварийной службы прибыли на место, пресмыкающееся переползло на полку для обуви. Визуально спасатели определили, что это не простой уж, а ядовитая гадюка. В защитной одежде они вынесли незваную гостью из квартиры.