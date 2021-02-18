Медики сообщили о самых распространенных видах онкологии в Башкирии

Самым распространенным видом онкологии в Башкирии оказался рак молочной железы.

Портал UfacityNews со ссылкой на Минздрав Башкирии сообщает, что за 12 месяцев 2020 года в республике диагностировали 1381 случай рака молочной железы. На втором месте по частоте выявления находятся онкологические заболевания легких – 1094 случая. На третьем – рак кожи (946 случаев). Четвертую пятую позицию занимает онкология ободочной кишки (845 случаев) и желудка (711 случаев).

Несовершеннолетние пациенты в 2020 году в Башкирии чаще всего сталкивались с лейкемией, опухолями нервной системы, саркомой костей, лимфомами и опухолями почек.