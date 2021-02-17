В Башкирии из деревенского родника достали труп женщины Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии в роднике нашли тело 46-летней женщины.

Страшную находку жители Караидельского района сделали вечером 15 февраля. Когда один из сельчан спустился к роднику, в котором местные набирают воду, он обнаружил в нем замерзшее тело 46-летней женщины.

Источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах сообщил, что на теле женщины не было следов насильственной смерти. Не исключено, что она погибла в результате несчастного случая. Сейчас во всех обстоятельствах смерти гражданки разбираются следователи. Тело женщины забрали на судебную экспертизу.