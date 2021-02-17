Синоптики рассказали, как долго в Башкирии продлятся морозы

В Башкирии сохранится бесснежная и холодная погода Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Синоптики Башгидромета поделились прогнозом погоды до конца рабочей недели. По данным специалистов, мороз, с которого началась текущая неделя, продержится еще как минимум несколько дней.

Сегодня днем, 17 февраля, в республике осадков не ожидается, только по юго-востоку пройдет небольшой снег. Ветер будет слабым, переменных направлений. Температура воздуха составит днем -15,-20°, местами до -25°.

Завтра, 18 февраля, ночью подморозит до -23,-28° (при прояснениях до -33°). Днем потеплеет: -13,-18°. По юго-востоку Башкирии сохранится облачная погода. Временами будет идти снег, возможны низовые метели и сильные порывы ветра. Зато по сравнению с другими районами республики, здесь установится более теплая погода: ночью -15,-20°, днем -11,-16°.

В пятницу, 19 февраля, существенных изменений не прогнозируется: ветер переменных направлений, температура ночью -22,-27° (при прояснениях до -32°), днем -13,-18°.