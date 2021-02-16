В Уфе в овраге обнаружено тело 16-летней девушки

Сотрудники СК осматривают место обнаружения тела и опрашивают очевидцев

Сегодня утром, 16 февраля, в овраге лесного массива рядом с жилым домом по улице Шафиева в Уфе был обнаружен труп 16-летней девушки. Об этом «КП-Уфа» рассказал собственный источник в правоохранительных органах. В пресс-службе республиканских МВД и Следственного комитета эту информацию подтвердили.

По предварительным данным, погибшую нашли недалеко от Клиники БГМУ и Центром образования. О следах криминального характера на теле подростка пока не сообщается. Известно, что девушка была студенткой колледжа.

– Полиция совместно с сотрудниками Следственного комитета и спасателями МЧС республики обнаружили тело 16-летней девочки. Обстоятельства гибели студентки колледжа устанавливаются, – уточнили в МВД.

Сейчас сотрудники Следственного комитета осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. Труп студентки будет передан на судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.