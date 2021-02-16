УФАС Башкирии уличило власти Кумертау в нарушениях на рынке ритуальных услуг

В надзорном ведомстве считают, что местные власти создали конкурентные преимущества для одной организации Фото: Михаил ФРОЛОВ

Федеральная антимонопольная служба Башкирии вынесла предупреждение администрации города Кумертау. Об этом сообщает «Ъ-Уфа».

В надзорном ведомстве считают, что местные власти создали конкурентные преимущества учреждению дорожно-озеленительных работ (МБУ ДОР). Эта организация занимается похоронным делом – организацией похорон, копкой могил, изготовлением памятников.

Еще две сферы деятельности МБУ ДОР – содержание кладбищ и перевозка трупов. По мнению антимонополистов, это дает предприятию возможность получать информацию о фактах смерти в приоритетном порядке, что ставит в зависимость других участников рынка.

ФАС потребовала от администрации Кумертау исключить из устава МБУ ДОР деятельность, связанную с организацией похорон и уходом за могилами. Антимонополисты также заявили, что власти города должны организовать торги и выбрать подрядчика для содержания кладбищ.