Ревнивец из Башкирии в канун Дня всех влюбленных до полусмерти искалечил свою подругу

Против мужчины возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татышлинском районе Башкирии ссора сожительствующей пары закончилась госпитализацией и возбуждением уголовного дела. Мужчина в пылу конфликта буквально искалечил свою подругу.

Как сообщил источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, ранним утром 14 февраля в районную больницу была доставлена 37-летняя женщина с множественными травмами. Ее привезли в медучреждении из собственного дома в карете скорой помощи. Врачи поставили искалеченной пациентке сразу несколько диагнозов: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб спинного мозгла, а также перелом и вывих шейного позвонка.

Медики передали информацию о пострадавшей в органы полиции. По ее адресу тем же утром выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники выяснили, что женщину на почве ревности вечером 13 февраля избил ее пьяный 42-летний сожитель. Правоохранители доставили мужчину в отдел МВД, где он дал признательные показания. Против него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.