В МВД Башкирии готовы потратить на приборы для защиты от шпионов 5,5 млн рублей

В МВД Башкирии закупают спецоборудование для борьбы с прослушкой на 5,5 млн рублей.

Согласно информации из открытых источников, полицейские хотят приобрести специальное радиоэлектронное оборудование для защиты конфиденциальной информации. Официально такие приборы называют генераторами шума или маскираторами.

Небольшие девайсы защищают передаваемую информацию, например, с компьютера, при помощи намеренных электромагнитных помех в цепи питания. При использовании маскираторов будет невозможно расшифровать перехваченные данные.

Всего полицейские готовы потратить на антишпионское оборудование порядка 5,5 млн рублей – закупить необходимо 151 устройство. Закупка будет осуществляться в рамках государственного оборонного заказа.