В уфимском супермаркете неизвестный мужчина избил троих школьников

Сотрудники полиции пытаются найти напавшего на школьников мужчину

В Уфе в супермаркете по улице Вологодской неизвестный избил троих 11-классников. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Потасовка между школьниками и мужчиной произошла у кассы магазина вечером 13 февраля. Конфликт привел к драке, которая для 17-летних подростков завершилась госпитализацией. Юношей доставили в детскую больницу №17: двое получили перелом челюсти, еще один отделался ушибленной раной рта.

Подростки сообщили полицейским, что после нападения мужчина сбежал. Теперь сотрудники пытаются найти и его, и очевидцев происшествия. Следственный отдел намерен возбудить уголовное дело.