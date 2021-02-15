«Я терпел полтора месяца, уважая вас»: Хабиров отчитал главу одного из Госкомитетов

Хабиров раскритиковал главу Госкомитета Башкирии по ЧС за высокую смертность в пожарах

Сегодня, 15 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров отчитал председателя Госкомитета РБ по ЧС Фарита Гумерова. Руководитель региона указал подчиненному на высокий уровень смертности в пожарах. За первые полтора месяца 2021 года в огне погибло на три человека больше, чем за аналогичный период прошлого года. Последняя на данный момент трагедия случилась в селе Зирган, где в загоревшемся доме скончались два мальчика пяти лет.

После того как Хабиров поднял проблему смертности в пожарах, Гумеров сказал, что его ведомство «делает все, чтобы уйти в минус» по числу жертв. Однако такой ответ главу республики не убедил:

– Смотрите, я как бы месяц ждал, вас не мучил, потому что понимаю, вы офицер, и вам неудобно говорить о том, что вы пока ситуацию в очередной раз проигрываете. […]Когда гореть-то перестанем? В прошлом году я шумел, в этом году шумел. Что происходит? Что изменилось-то? Температурный режим увеличился, наверное? Холодно? Наверное, топит что-то? – обратился руководитель региона к Гумерову. – У нас по два ребенка погибает. Вы становитесь лидерами по данному вопросу. Мы договорились, что этот год – год активного долголетия и сохранения нации. Что мы сохраним-то, если вы каждую неделю горите там пачками? Делайте мне предложения, собирайте совещания. Приходите с полным анализом, что происходит. Я так устроен по жизни: если я что-то вижу, я всегда ищу причину, чтобы что-то исправить. Я никогда не иду на поводу у событий. А вы идете. Я терпел полтора месяца, уважая вас. Ни разу не задал вопрос, потому что понимал – количество погибших в этом году превышает показатель прошлого года. Хватит.

Хабиров попросил председателя Госкомитета по ЧС сказать, если ему нужна его помощь. Он также предложил собрать отдельное совещание вместе с другими аварийными службами и главами городов, районов и сельсоветов.