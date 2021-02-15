Хабиров объявил о назначении Эльмиры Тукановой председателем Госкомтуризма Башкирии

фото: фейсбук Тукановой

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о назначении Эльмиры Тукановой на пост председателя Госкомитета республики по туризму. Он представил чиновницу коллегам во время оперативного совещания 15 февраля.

– Она родом из нашей республики. Родилась в деревне Тазларово. [...] Долгое время работала в различного рода музейных учреждениях Тюменской области. Последнее место работы – Центр развития туризма Свердловской области. Там она была директором. Большой опыт у Эльмиры Наилевны в продвижении туризма. Мы, собственно, и искали такого человека, – сказал Хабиров на совещании и обратился к самой Тукановой. – Мы вас поздравляем и желаем успеха. С сегодняшнего дня начинайте работать. Дел очень много.

фото: трансляция оперативного совещания

Руководитель региона также поблагодарил за работу бывшего председателя Госкомтуризма Салавата Нафикова. «Он старался, многое сделал. Мы нашли ему другую работу, где он будет близко этими вопросами заниматься».

Напомним, о возможном назначении Тукановой на должность главного по башкирскому туризму стало известно в минувшую пятницу, 12 февраля. «КП-Уфа» уже успела собрать досье на новое лицо в республиканском госаппарате.