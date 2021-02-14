За год некоторые продукты в Башкирии подорожали на 40-70%

В Башстате рассказали, какие продукты в республике подорожали за один год Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии за год некоторые продукты существенно подорожали. В отдельных случаях разница составила от 40% до 70%. Свежую аналитику представили специалисты Башстата. Они выяснили, как отличаются цены между январем 2020 и 2021 годов.

Больше всего в стоимости вырос сахарный песок – на 71%. В среднем килограмм сахара сейчас обходится в 45,44 рубля. Картофель подорожал на 52,6% (26,8 рубля за 1 кг), гречневая крупа – на 44,6% (74,7 рубля за 1 кг), морковь – на 42,8% (27,6 рубля за 1 кг), свекла – на 32,9% (27,26 рубля за 1 кг), овсяные хлопья «Геркулес» – на 31,8% (56,1 рубля за 1 кг), яйца куриные – на 26,7% (68,8 рубля за 10 штук), подсолнечное масло – на 26,4% (117 рублей за 1 кг).

Из числа продуктов, подешевевших за год, можно выделить разве что лимоны (-9,3%; 100 рублей за килограмм) и пшено (-11%; 83 рублей за килограмм).