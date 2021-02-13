Житель Владимира отдал 680 тысяч «таинственной незнакомке» из Уфы

Доверчивый житель отдал аферисту из Уфы 680 тысяч рублей.

По данным прокуратуры Владимирской области, неприятная для местного жителя история началась летом 2020 года. В интернете мужчина познакомился с «таинственной незнакомкой», к которой у него возникла симпатия. Вскоре девушка начала выманивать у интернет-приятеля деньги под разными предлогами, в том числе, чтобы доехать до Владимира и перевести общение в реальную жизнь. В один момент незнакомка и вовсе заявила, что ее упекли в психиатрическую больницу, и деньги ей нужны для того, чтобы поскорее выбраться из лечебного учреждения. Доверчивый мужчина перевел незнакомке порядка 600 тысяч рублей.

Разумеется, что никакой девушки «с той стороны интернета» не оказалось. Гражданин стал жертвой банального развода 21-летнего жулика из Уфы. Аферист воспользовался чужой фотографией и произвел впечатление на свою жертву. Вскоре после того, как обманутый мужчина обратился в полицию, жулика из Уфы задержали и доставили во Владимир.

В местной прокуратуре сообщили, что молодой человек признал вину и даже частично компенсировал ущерб – выплатил потерпевшему около 300 тысяч рублей. Сейчас мошенник находится под стражей.