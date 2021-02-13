В Уфе за семь минут ограбили ювелирный магазин на 2,3 млн рублей

В Уфе за семь минут из ювелирного магазина вынесли ценностей на 2,3 млн рублей.

Собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах сообщил, что дерзкое ограбление ювелирного магазина по улице Первомайской произошло ночью 10 февраля. Жулик открыл окно, забрался внутрь, взломал сейф и стащил ценности с деньгами. Общая сумма ущерба составила порядка 2,3 млн рублей.

Больше всего в этой истории удивляет, что магазин обчистили меньше чем за 7 минут. Ровно столько понадобилось группе быстрого реагирования, чтобы добраться до места, где произошла сработка сигнализации.

По факту кражи полицейские возбудили уголовное дело.