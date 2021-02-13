Форвард «Салавата» подобрал четверых щенков и отдаст их болельщикам клуба

Финский нападающий «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен отдаст щенков болельщикам своей команды.

Необычный пост появился в соцсетях клуба днем 13 февраля. В послании говорится, что недавно финн встретил на улице четверых щенков и просто не смог пройти мимо. К тексту прилагается фотография, на которой игрок держит двух перепуганных щенков-дворняжек. Еще два пса, судя по всему, остались за кадром.

- Две девочки и два мальчика нуждаются в добрых руках, полной миске и тепле, - объяснили в соцсетях «Салавата Юлаева».

Приятным бонусом для тех, кто заберет щенков себе, будут пригласительные на домашний матч первого раунда плей-офф. Напомним, что уфимский клуб ранее уже обеспечил себе проход в серию игр «на вылет».

Если вы действительно хотите забрать себе щенка от Хартикайнена, и серьезно относитесь к домашним животным, напишите об этом в соцсетях «Салавата Юлаева».