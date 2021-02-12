на фото - Динар Гильмутдинов

Начальник башкирской Госавтоинспекции Динар Гильмутдинов предупредил водителей о рейдах ГИБДД. Главный гаишник республики 12 февраля обратился к участникам дорожного движения в своих соцсетях.

По словам Гильмутдинова, полиция проводит проверочные мероприятия в связи с увеличением плотности транспортного потока в конце рабочей недели и в целях своевременного реагирования на возможное осложнение обстановки на дорогах. Он добавил, что рейды сопровождаются проверками, направленными на выявление пьяных водителей.

– Благодарю за понимание необходимости проведения подобных мероприятии . Хороших всем выходных, дружелюбия и взаимовежливости! – написал глава региональной ГИБДД.