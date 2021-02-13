Что известно о судьбе Кенана Мустафаева из Башкирии, пропавшего 20 лет назад из детского лагеря

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Жительница Башкирии Ирада Мустафаева несмотря ни на что продолжает поиски своего сына Кенана, пропавшего более 20 лет назад. В июле 2000 года тогда еще семилетний мальчик бесследно пропал с территории лагеря в Иглинском районе республики. Из обстоятельств его пропажи известно, что в тот злополучный день он пошел купаться вместе со своими сверстниками на реку, а обратно в лагерь не вернулся. Родители Кенана уверены, что он жив – уже после пропажи его как будто видели на территории Челябинской области.

Несколько лет назад к поискам пропавшего мальчика, которому в этом году должно уже исполнится 28 лет, подключились волонтеры поискового отряда «Поиск детей-Уфа». Добровольцы несколько раз выходили на расклейку ориентировок в Уфе и других городах Башкирии. В нынешних расклейках кроме старой фотографии Кенана Мустафаева есть и фоторобот того, как он может выглядеть сейчас.

- Последний раз нам звонили пару лет назад из Челябинской области. Звонившие говорили что видели похожего на фоторобот парня. Стоит отметить, что история его пропажи связана с тоталитарной сектой, которую возглавляла жительница Москвы. К сожалению, организация продолжает действовать и по сей день, только под другим названием, - рассказал в беседе с «КП-Уфа» руководитель поискового отряда «Поиск детей-Уфа» Павел Нестеров.

И так, последний раз похожего на Кенана Мустафаева парня якобы видели около двух лет назад в соседнем регионе. Если он все еще жив, может выглядеть как на фотороботе справа.