В десятках домов в центре Уфы из-за повреждения тепловых сетей отключили горячую воду и убавили отопление

Работы планируется закончить к 18:00 Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 12 февраля, в десятках домов в Кировском районе Уфы была отключена горячая вода и снижена температура в отопительных батареях. Причина – технологическое повреждение тепловых сетей. Об этом сообщили в пресс-службе Уфимских инженерных сетей.

– Повреждение могло произойти из-за нарушения герметичности ППУ изоляции при строительстве ливневой канализации в период реконструкции проезжей части улицы Гоголя, – передали в ресурсоснабжающей организации.

Там отметили, что повреждение было выявлено еще несколько дней назад. Коммунальщики локализовали его «до развития масштабной аварии» и отложили основные работы до теплых дней – «чтобы минимизировать дискомфорт для жителей».

Горячее водоснабжение будет отключено в домах по следующим адресам:

– Карла Маркса, 15/2; 20/1, 25; 20; 23; 25; 33; 35/А; 37

– Свердлова, 69, 90;

– Гоголя, 29; 36, 60; 60/1; 62;

– Чернышевского, 82.

Параметры теплоснабжения снижены в жилых домах и прочих объектах на:

– Гоголя, 29; 36, 56, 21; 34; 58; 60; 60/1; 62; б/н

– Карла Маркса, 15/2; 15/А; 17/19; 18; 20/1, 25; 33, 14; 16; 16/2; 18/2; 20;

– Коммунистическая, 35; 37; 37/А, 39, 33; 39/1; 43; 44; 50

– Пушкина, 79;

– Свердлова, 69; 83, 90; 92; 96;

– Чернышевского, 82.

Восстановить подачу горячей воды и тепла планируется сегодня, к 18:00.