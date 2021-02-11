В Уфе семейная ссора завершилась тройной трагедией

Фото: скриншот сюжета телеканала «Вся Уфа»

Накануне в Уфе произошла семейная ссора, завершение которой иначе как трагическим не назовешь. Мужчина напал с ножом на супругу и ранил и ее и их старшего сына. Сейчас женщина находится в реанимации, мальчик также оказался в больнице. Трагическая семейная ссора разыгралась на глазах троих несовершеннолетних детей.

По данным телеканала, мужчина после содеянного свел счеты с жизнью, сообщает телеканал «Вся Уфа». На месте работают сотрудники полиции и других ведомств.

Местные жители рассказали корреспондентам телеканала, что отец семейства не был ни вспыльчивым, ни агрессивным.