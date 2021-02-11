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Общество

В Башкирии выпускникам школ предложат сдать новый региональный экзамен

Соответствующее постановление правительства уже подписано
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Экзамен будет проходить на добровольной основе, по желанию самих школьников

Экзамен будет проходить на добровольной основе, по желанию самих школьников

В Башкирии для школьников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, будут проводить единый региональный экзамен по башкирскому языку. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Андрей Назаров.

Согласно документу, экзамен по башкирскому языку будет проходить «на добровольный основе по желанию» самих школьников. Разработкой испытаний и утверждением порядка их проведения займется республиканское министерство образования.

Расходы на подготовку и проведение экзамена должны быть предусмотрены в бюджетной росписи Минобрнауки.