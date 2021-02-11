Стало известно содержимое предсмертного послания, которое оставила девушка из Башкирии

фото: соцсети

В башкирском городе Сибае утром 6 февраля с собой покончила 19-летняя Алси К.. Ее тело прохожие обнаружили под окнами 12-этажного дома, сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Погибшая училась на четвертом курсе местного колледжа. Что побудило девушку совершить суицид, пока неизвестно. За несколько минут до своей кончины она оставила на странице в соцсетях прощальное послание: «Никаких странностей не будет больше. Благодарна за все».

Работавшая на месте происшествия следственно-оперативная группа изъяла на изучение сотовый телефон погибшей. Ее тело было передано на судебно-медицинскую экспертизу.