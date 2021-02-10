В Башкирии за день еще 4 человека скончались от коронавируса

На госпитализации по коронавирусу в Башкирии стабильно находятся более 300 человек

В Башкирии за минувшие сутки от коронавируса умерло четыре человека. С начала пандемии жертвами инфекции стали 214 жителей республики. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Общее число случаев COVID-19 тем временем приближается к 26 тысячам – 25 894. За день заболевание нашли у 163 жителей. Всего с учета по выздоровлению снято 19 720 пациентов, 165 из них выписались накануне.

Прямо сейчас носителями инфекции в регионе являются 5960 человек: 316 лежат в больницах, 5 644 переносят инфекцию в легкой форме и лечатся на дому.