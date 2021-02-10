Мать из Башкирии уличила приемного сына в секс-насилии над сестрой

Женщина заявила полиции, что подросток надругался над сестренкой в середине января

В Иглинском районе Башкирии местная жительница обвинила 13-летнего приемного сына в секс-насилии над сестренкой. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Женщина обратилась в полицию днем 8 февраля. Она сказала, что опекаемый ею подросток в ее же доме «совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей сестры». По словам заявительницы, это произошло «в середине января» текущего года.

Опекунша лично привела мальчика в районный Следственный комитет. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.