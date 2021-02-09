«Всем приветики»: Радик Юльякшин снял странное видео, лежа под капельницей

Фото: elvin_grey_music

Заслуженный артист Башкирии Радик Юльякшин записал странное видео, лежа под капельницей.

Судя по всему, артист решился на медицинскую процедуру вместе со своими друзьями. Молодые люди лежат под капельницами в одной палате. Юльякшин сразу же успокоил фанатов и объяснил, что происходит.

- Всем приветики. Это просто профилактика. Витаминчики, чтобы мы не болели. Чтобы все были здоровы. Всем счастья, - говорит артист.

Напомним, что в 2017 году Юльякшин оказался под капельницей с куда более серьезной проблемой. Тогда музыканту стало плохо с сердцем из-за слишком плотного концертного графика.

Редакция «КП-Уфа» желает молодому артисту крепкого здоровья и творческих успехов!