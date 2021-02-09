В Уфе коммунальщики завалили снегом единственную детскую горку во дворе

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Жители одного из уфимских дворов пожаловались, что вызвали коммунальщиков, для того чтобы те почистили снег на дороге. Работники ЖЭУ с усердием принялись за работу, вот только под огромным сугробом оказалась единственная детская ледяная горка, которые местные жители строили для малышни всем двором.

- Вот приехали к нам двор чистить, после заявки, естественно. И специально завалили нашу горку, которую мы, жильцы, дружно делали сами. И так нет детской площадки, так еще и горку уничтожили. Просили их не заваливать горку, но нас проигнорировали. Ну зачем так делать-то? Дети с удовольствием катались. Места для этого снега полно чуть в стороне. Бессовестные, - возмутились горожане в социальных сетях.

Теперь уфимцам предстоит своими силами откапывать горку и заливать ее заново, чтобы детям хоть где-то можно было провести весело время.